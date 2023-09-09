Ordu'da içi boş fındık tartışması: Kadın darbedildi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde içi boş fındık almaya gelen bir kadın, 3 kişi tarafından darbedildi. Yüzünden yaralanan kadın tedavi altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde Durdane Akyüz (73), halk arasında 'goruk' olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi tarafından darbedildi. Yüzünden yaralanan kadın tedaviye alınırken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Halk arasında 'goruk' olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi, Durdane Akyüz'ün yanına gitti. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden 2'si, yaşlı kadını darbetmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Akyüz, ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olaya çalışmasını sürdürüyor.