Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Ordu'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde organize sanayi bölgesinde Erol A.'ya ait Akdeniz Geri Dönüşüm isimli tesiste yangın çıktı. Tesisten dumanlar yükselmeye başlarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisi sardı. İçeride plastik, kağıt gibi malzemelerin olmasından dolayı yangın hızla yayılırken, olay yerine tankerler ile su takviyesi yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ORDU