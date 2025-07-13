Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Erol A.'ya ait Akdeniz Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Ordu'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde organize sanayi bölgesinde Erol A.'ya ait Akdeniz Geri Dönüşüm isimli tesiste yangın çıktı. Tesisten dumanlar yükselmeye başlarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisi sardı. İçeride plastik, kağıt gibi malzemelerin olmasından dolayı yangın hızla yayılırken, olay yerine tankerler ile su takviyesi yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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