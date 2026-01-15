Haberler

Ordu'da iki forklift çarpıştı: 1 ölü

Ordu'da iki forklift çarpıştı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir bentonit fabrikasında iki forkliftin çarpışması sonucu 46 yaşındaki forklift sürücüsü Saadettin Eren ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fabrika içerisinde iki forkliftin çarpıştığı kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bentonit fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki forklift çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen forklift sürücülerinden Saadettin Eren (46) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan diğer forklift sürücüsü Ö.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir