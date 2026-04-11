Ordu'da feci kaza: Öğretmen ve babası hayatını kaybetti
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, baba ve öğretmen kızı hayatını kaybetti.
Kaza, Dişkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk'ün (35) kullandığı 52 AGZ 997 plakalı otomobil yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü ve babası Kadem Şentürk (65) hayatını kaybetti.
Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı