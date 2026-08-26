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Fındık Hasadında Güvenlik Önlemleri

Fındık Hasadında Güvenlik Önlemleri
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık hasat sezonu başlarken, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çiftçileri hırsızlığa karşı bilgilendirdi. Vatandaşlarla birebir görüşen ekipler, fındıkların güvenli yerlerde saklanması, bahçelerin düzenli kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda 112'ye bildirim yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Hasat boyunca denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceği açıklandı.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde, fındık hasat sezonunun başlamasıyla birlikte güvenlik güçleri çiftçilerin emeklerini korumak için sahaya indi.

Çamaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından, üreticilerin ürünlerini güvenle hasat etmesi ve olabilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara ve fındık üreticilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, fındık bahçelerinde ve mahalle aralarında vatandaşlarla birebir görüşerek; hasat edilen fındıkların kesinlikle güvensiz ve açık alanlarda bırakılmayıp güvenli noktalarda muhafaza edilmesini, üreticilerin bahçelerini ve kurutma alanlarını düzenli aralıklarla kontrol etmesini, bölgede gezinen yabancı veya şüpheli kişi ile araçlara karşı dikkatli olunmasını ve herhangi bir olumsuzlukta vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulmasını aktardı.

Çamaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için hasat sezonu boyunca denetimlerin ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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