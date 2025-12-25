Haberler

Ordu'da elektrik tellerine temas eden ağaç dalları kesildi

Ordu'da elektrik tellerine temas eden ağaç dalları kesildi
Güncelleme:
Kumru ilçesinde, elektrik tellerine temas eden tehlikeli ağaç dalları, mahallesinde yaşanan bir tehlike sonrası planlı şekilde kesildi. Elektrik dağıtım şirketi ile yapılan işbirliği sayesinde, güvenlik önlemleri alınarak ağaç kesim işlemi gerçekleştirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik tellerine temas eden ağaç dalları planlı şekilde kesildi.

İlçenin Demircili Mahalle sakinleri elektrik tellerine temas eden ve tehlike oluşturan ağaçları mahalle muhtarlığına bildirdi. Haber verilmesi üzerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileri bölgeye gelerek inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından bölgede planlı şekilde elektrik kesintisi yapılarak, tellere temas eden ağaç dalları bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü bir şekilde kesildi.

Demircili Mahalle Muhtarı Mehmet Evin, elektrik tellerine gelen ağaçların kesim çalışmalarının 2 gün boyunca devam ettiğini, bu sürecin elektrik dağıtım şirketi ile yapılan girişimler sonucunda hayata geçirildiğini ifade etti. - ORDU

