Ordu'da cami lojmanında yangın: İmam yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde cami lojmanında çıkan yangında imam yaralandı, 3 kişi de dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Medreseönü Mahallesi'nde Köse Camisi'nin lojmanında sobadan kıvılcım sıçraması sonucu lojmanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan ve alevlere müdahale etmek isteyen cami imam hatibi Alican D.'nin (46) kolunda ve yüzünde hafif derecede yanık oluştu, eşi Merve D. (41) ile çocukları Miray D. (13) ve Şeyma D. (17) ise dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle lojmanda hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan Alican D. ve ailesi, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı