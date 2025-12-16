Ordu'da aranan 53 şüpheli yakalandı

Ordu'da son 1 haftada çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve yakalanan 53 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında 22 bin 63 şahıs ve 8 bin 524 araç sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 53 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise son bir haftada 11 bin 105 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda ise 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 2 adet kazı malzemesi, 27 bin adet boş makaron, bin 660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 kilogram açık tütün, 105 litre etil alkol, 14 adet alkollü içki aroması kiti, toplamda 109 litre alkollü içki ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU