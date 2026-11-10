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Ordu'da aranan 37 şahıstan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Ordu'da son bir haftada yapılan asayiş çalışmalarında 89 kişi hakkında işlem yapıldı; farklı suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 37 şahıstan 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 89 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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