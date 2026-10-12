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Ordu'da aranan 32 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Ordu'da son bir haftada yürütülen çalışmalarda 108 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı, farklı suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 32 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 108 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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