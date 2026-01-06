Haberler

Ordu'da aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, aranması bulunan 24 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı. Son bir haftada 97 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 97 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
