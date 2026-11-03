Ordu'da araç aramalarında 54,17 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada farklı tarihlerde şüphe üzerine durdurulan araçlardaki şahıslara yönelik arama gerçekleştirildi. Şahısların araçları ve üzerinde yapılan aramalarda toplam 54,17 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı