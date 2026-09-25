Ordu Altınordu'da denizde bulunan erkek cesedi 70 yaşındaki kişiye ait çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Şarkiye Mahallesi'nde teleferik istasyonunun sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, dün akşam saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 70 yaşındaki Nihat Akyazı'ya ait olduğu tespit edildi.

Akyazı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı