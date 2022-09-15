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Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da 3 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da 3 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

Ordu haberi: Ordu'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs, ölü bulundu.

Ordu'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs, ölü bulundu.

Olay, Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gök (67) isimli şahıs, 12 Eylül tarihinde gezmek için evden ayrıldı. Gök'e ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramaların üçüncü gününün akşamında şahsın cesedi, evinden 5 kilometre uzaklıktaki alanda bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Gök'ün cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

12 Eylül Darbesi Ali Gök Akkuş Ordu 3. Sayfa Haberler

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