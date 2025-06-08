Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu

Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde 16 gün sonra bulundu ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Onurcan Özdemir'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu, cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ - 3.Sayfa
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.