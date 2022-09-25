Motosiklet sürücüsü önünde seyreden araca çarptı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Motosiklet sürücüsü önünde seyreden araca çarptı: 1 ölü İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sağ şeritte ilerleyen motosiklet, önünde seyir eden otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü önünde seyreden araca çarptı: 1 ölü İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sağ şeritte ilerleyen motosiklet, önünde seyir eden otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Gaziemir kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir'den Buca istikametine giden Ali Sarı idaresindeki 07 LMC 60 motosiklet, aynı istikamete seyreden 35 ALV 735 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli kurye olduğu öğrenilen Ali Sarı, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yola savrulan Ali Sarı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt Motosiklet Gaziemir Ali Sarı İzmir 3. Sayfa Haberler

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