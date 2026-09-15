Önündeki araca çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da ani fren yapan otomobile çarpmamak için refüje çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Buğday Pazarı yakınlarında, sol şeridi işgal ederek ilerlediği iddia edilen ve ani fren yapan otomobile arkadan çarpmamak için direksiyonu çevirerek manevra yapan Umut Ö. idaresindeki 02 AEC 120 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazada sürücü Umut Ö. ile otomobilde bulunan Serkan Fuat T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı