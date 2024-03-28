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Önündeki araç ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek başka araca çarpan sürücü kamerada

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Önündeki araç ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek başka araca çarpan sürücü kamerada

İSTANBUL - Avcılar E-5'te bir sürücü, trafikte seyir halindeyken önündeki aracın ani firen yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan araca arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Avcılar E-5'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken önündeki aracın ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan araca arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza nedeniyle trafik yoğunlaştı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza anı kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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