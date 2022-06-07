Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra kendini vurdu - Haberler

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Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra kendini vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup öldürdükten sonra çocuklarının gözü önünde kendi hayatına son verdi.

Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup öldürdükten sonra çocuklarının gözü önünde kendi hayatına son verdi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Emirler semti Piyade Mahallesi 1976 sokakta meydana. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilsen (49) boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen'i 4 çocuğu gözü önünde yanında getirdiği silahla ateş ederek hayatına son verdi. Eski karısını öldürdükten sonra Mustafa Bilsen, silahla kendini vurarak yaşamını yitirdi.

Bir hafta önce abisinin evine geldi

Yaşamını yitiren Hatice Bilsen, bilinmeyen bir sebepten ötürü bir hafta önce boşanma aşamasında olduğu eşinin evinden ayrılarak ağabeyinin evine geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı 07 Haziran günü ise Hüseyin Bilsen, eski eşinin ağabeyinin evine gelerek 4 çocuğunun gözü önünde katletti.

Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hatice Bilsen ve Hüseyin Bilsen'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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