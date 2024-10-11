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Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme

Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
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Geçtiğimiz eylül ayında Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Ateş Hattı programının yapımcısı duayen gazeteci Reha Muhtar'ın başka bir hastaneye sevk edildiği ve fizik tedavisine ağırlık verdiği ortaya çıktı.

Türk televizyon tarihihinin hafızalardan silinmeyen gazetecilerinden Reha Muhtar, ağustos ayında, Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralanmıştı. Muhtar bu süreçte iki kez entübe edilirken, Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ve üvey kızı Ayşe Yumli'nin arasında, velayet krizi de yaşandı.

REHA MUHTAR FİZİK TEDAVİ SÜRECİNE GEÇTİ

Halk Tv'nin haberine göre, Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili 3 Ekim günü önemli bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, anılan gün tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi. Habere göre, Reha Muhtar Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi sağlık durumu normale dönen duayen gazeteci artık fizik tedaviye ağırlık verecek.

Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

Reha Muhtar Sarıyer 3-sayfa Medya Yaşam Eylül

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