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Erzurum'da kara yolunda facia: Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Erzurum'da kara yolunda facia: Otomobil domuz sürüsüne çarptı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yola aniden fırlayan yaban domuzu sürüsüne çarpan otomobilde büyük maddi hasar oluştu, 9 domuz telef oldu. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yola aniden fırlayan domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana gelirken 9 yaban domuzu telef oldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Oltu - Erzurum kara yolu Başaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, karanlıkta aniden yola çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sürü halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan domuzlardan 9'u olay yerinde telef oldu.

Kaza nedeniyle Oltu - Erzurum kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Telef olan yaban domuzlarının ve kazaya karışan lüks otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı ekipler tarafından yeniden normale döndürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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