Hayvanları otlatmaya götüren 5 çocuk annesi kadının acı sonu 3. Sayfa Haberleri Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kadın kendisine ait öküzün çiftesi sonucu kafatasına ve kaburgalarına aldığı darbelerle hayatını kaybetti. İlçenin Herek köyünden yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Şahin (58) hayvanlarını otlatırken kendisine ait öküzün çifte darbeleri sonrası başından ve kaburgalarından ağır yaralandı. TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI Olay sonrası yakınları tarafından Torul Devlet Hastanesi'ne getirilen Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gümüşhane 3. Sayfa Haberler

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