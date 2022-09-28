Hayvanları otlatmaya götüren 5 çocuk annesi kadının acı sonu
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kadın kendisine ait öküzün çiftesi sonucu kafatasına ve kaburgalarına aldığı darbelerle hayatını kaybetti.
İlçenin Herek köyünden yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Şahin (58) hayvanlarını otlatırken kendisine ait öküzün çifte darbeleri sonrası başından ve kaburgalarından ağır yaralandı.
TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI
Olay sonrası yakınları tarafından Torul Devlet Hastanesi'ne getirilen Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa