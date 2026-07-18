Havalandırma kazanına düşen 2 yavru kediyi öğretmen ve personel kurtardı

Gaziantep'te bir okulun havalandırma kazanına düşen 2 yavru kedi, personel ve öğretmenlerin uzun çabaları sonucu kurtarıldı. Anne kedi ise kurtarılan yavru kedileri ağzıyla taşıyarak güvenli yere götürdü.

Olay, Şahinbey ilçesi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yavru kedi, zemin kattaki sığınağın havalandırma borularından içeri girerek havalandırma motor kazanı bölümüne düştü. Çevreden geçen okul personeli ve öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine yavru kedileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Müdür yardımcısı Zeki Kesirik, memur Haluk Zedeli ve okul personeli Gülcan Öztürk'ün yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından borular sökülerek havalandırma kazanına düşen 2 yavru kedi kurtarıldı.

Bitkin düştüğü gözlenen kedilere su ve mama verildi. Anneleri ise kurtarılarak dışarı çıkarılan yavru kedileri ağzıyla taşıyarak güvenli yere götürdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı