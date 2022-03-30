Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli, gözyaşlarıyla toprağa verildi

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çalıştığı okulun yemek asansörüne sıkışan Murat Çibik gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün Iğdır Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle 326. sokakta bulunan Kut'ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lisede kalorifer görevlisi olarak çalışan Murat Çibik (29), ekmek almak için yemekhaneye indi. Ekmek alan Çibik, yemekhanede yer alan yemek asansörüne binerek üst kata çıkmak istedi. Çibik, asansöre binmeye çalıştığı sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Murat Çibik, sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çibik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Çibik'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tuzluca çıkışında bulunan merkez mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında Murat Çibik'in babası ayakta durmakta zorlandı. Defin sırasında Çibik'in ailesi ve yakınaları gözyaşlarına boğuldu.

Murat Çibik'in evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.