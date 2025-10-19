Okul yolunda dehşet! Çocuğunun önünde babaya saldırdı
Başakşehir'de motosiklet sürücüsü, çocuğunu okula bırakırken sinyal vermediği gerekçesiyle hafif ticari araç sürücüsüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda sürücü, çocuğunun yanında babaya saldırdı. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve kaska saldırdığı kavga saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de 14 Ekim Salı günü saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde şiddet olayı yaşandı.
"NEDEN SİNYAL VERMİYORSUN?" DEDİ, DANANIN KUYRUĞU KOPTU
İddiaya göre çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne "Neden sinyal vermiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE BABAYA SALDIRDI
Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı. Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.
KAVGA KAMERADA
Motosiklet sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsünün kavgası çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar yer alıyor.