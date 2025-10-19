Haberler

Okul yolunda dehşet! Çocuğunun önünde babaya saldırdı

Okul yolunda dehşet! Çocuğunun önünde babaya saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okul yolunda dehşet! Çocuğunun önünde babaya saldırdı
Haber Videosu

Başakşehir'de motosiklet sürücüsü, çocuğunu okula bırakırken sinyal vermediği gerekçesiyle hafif ticari araç sürücüsüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda sürücü, çocuğunun yanında babaya saldırdı. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve kaska saldırdığı kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de 14 Ekim Salı günü saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde şiddet olayı yaşandı.

"NEDEN SİNYAL VERMİYORSUN?" DEDİ, DANANIN KUYRUĞU KOPTU

İddiaya göre çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne "Neden sinyal vermiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE BABAYA SALDIRDI

Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı. Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

KAVGA KAMERADA

Motosiklet sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsünün kavgası çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.