Okul servisinden indikten sonra otomobilin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Okul servisinden indikten sonra otomobilin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cengiz Topel Mahallesi, ambulans yolu üzerinde meydana geldi. Kadirli Şehit Orhan Gök Lisesi 9'ncu sınıf öğrencisi Tuana T. (14), okul çıkışında evlerinin yakınında okul servisinden indi. Servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt yola fırlayan küçük kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuana T., Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buraya yapılan müdahalenin ardından küçük kız hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tuana T.'nin Adana Şehir Hastanesinde tedavisi sürerken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
