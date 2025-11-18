Haberler

Okul Servisi Şoföründen Tehlikeli Sollama ve Bıçaklı Saldırı İddiası

Güncelleme:
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir okul servisinin şoförü, yasak olan bir yolda tehlikeli bir geçiş denemesi yaptıktan sonra, önündeki araçla tartıştı. Tartışma sırasında sürücüye bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen şoför, olaydan sonra kaçtı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir okul servisi şoförünün, sollamanın yasak olduğu dar yolda tehlikeli geçiş denemesiyle trafikteki araçları ve içindeki öğrencileri riske attığı, uyarıda bulunan sürücüye ise bıçak göstererek saldırmaya çalıştığı iddia edildi.

Söğütlü ilçesi Kurudil Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 54 S 0454 plakalı okul servisinin şoförü, sollamanın yasak olduğu dar yolda tehlikeli geçiş denemesiyle trafikteki araçları ve içindeki öğrencileri riske attı. Servis şoförü, sollamayı tamamlayamayınca önündeki araçla tartışmaya başladı. Araçta ailesi bulunan sürücü, servis şoförüne öğrencilerin içinde olduğunu hatırlattı. Buna rağmen servis şoförünün küfür ettiği, ardından aracından bıçak alarak saldırıya teşebbüs ettiği öne sürüldü. Servis aracı olay yerinden uzaklaşırken, mağdur sürücü tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

