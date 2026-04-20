Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili paylaşım yapan 68 kişi tutuklandı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapılan okul saldırılarıyla ilgili olarak 661 sosyal medya hesabına yönelik başlatılan soruşturmada 68 kişi tutuklandı, 127 kişiye adli kontrol uygulandı, 95 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı