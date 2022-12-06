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Okul önünde tehlike saçan doğalgaz çalışmasına tepki

3. Sayfa Haberleri

Okul önünde tehlike saçan doğalgaz çalışmasına tepki

Malatya'nın Yeşiyurt ilçesinde okulun önünde başlatılan doğalgaz çalışmalarının tehlike oluşturduğunu ileri süren vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Malatya'nın Yeşiyurt ilçesinde okulun önünde başlatılan doğalgaz çalışmalarının tehlike oluşturduğunu ileri süren vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yeşilyurt ilçesine Bağlı Dilek Mahallesi İstasyon Sokak'ta eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdüğü bir okulun önünde Aksa doğalgaz şirketi tarafından başlatılan doğalgaz çalışması tepkilere neden oldu. Bir süre önce ilgili şirket tarafından başlanan ve uzun zamandır tamamlanmayan çalışmalara tepki gösteren mahalle sakinlerinden Mesut Şahin, "Doğalgaz için aşağı yukarı 150 gündür müracaat ettik. 150 gündür ilk aboneliği yapalı, ikinci abonelik başvurusunu yapalı da bir hafta on gün oldu. Doğalgazımız bağlanmadı. Okulun önünde kazı çalışması yapıldı. Çocuklar için tehlike arz ediyor. Borular açık boru bağlantısını yapmadılar. Mağduruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya Aksa 3. Sayfa Haberler

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