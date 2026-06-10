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Okul girişinde bekçiyi darp eden 2 şahıs tutuklandı

Okul girişinde bekçiyi darp eden 2 şahıs tutuklandı
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Eskişehir'de bir okulun girişinde görevli bekçiyi darp eden 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir okulun girişinde bekçiyi darp eden 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul güvenliği amacıyla resmi görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi görevli, 4 sivil şahsa kimlik kontrolü yaparak okula giriş yapma amaçlarını sordu. Bu esnada şahıslardan 2 kişi bekçiyi darp etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından yakalanan A.K. ve A.K. isimli 2 şahıs, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alındı. Bugün adliyeye çıkarılan şahısların mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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