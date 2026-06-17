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Eskişehir'de Okul Önünde Park Halindeki Araçta Çıkan Yangın AFAD Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Eskişehir'de Okul Önünde Park Halindeki Araçta Çıkan Yangın AFAD Ekipleri Tarafından Söndürüldü
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Eskişehir'de Şehit Mehmet Taş İlkokulu önünde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. AFAD nöbetçi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de bir ilkokulun önünde park halindeki araçta çıkan yangın, yakınlardaki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, AFAD hizmet binası yakınlarında bulunan Şehit Mehmet Taş İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul önünde park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Motor kısmından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

AFAD personeli yangın tüpleriyle müdahale etti

Yangını ilk fark edenler ise bölgeye yakın konumda olan AFAD nöbetçi ekibi ve kurum personeli oldu. Hızla olay yerine koşan AFAD ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan profesyonel ve zamanında müdahale sayesinde yangının büyümesi ve çevredeki diğer unsurlara sıçraması önlenerek alevler kontrol altına alındı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı. Muhtemel bir yeniden alevlenme riskine karşı önlem alan ekipler, çalışmaların ardından normale döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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