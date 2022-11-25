İstanbul'daki okulda ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrencinin yaralandığı anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri İstanbul Büyükçekmece'deki bir okulun labaratuvarında deney sırasında deney tüpü patladı. 3 öğrencinin yaralandığı feci olay, saniye saniye kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda iddiaya göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin ellerinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. ÖĞRENCİLER TEDAVİYE ALINDI İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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