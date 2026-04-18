Ayvalık polisi okullardaki güvenlik önlemlerini arttırdı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası Türkiye genelinde eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı. Ayvalık'ta okul önlerinde emniyet personeli görevlendirildi ve denetimler sıklaştırıldı. Veliler, alınan önlemlerden memnun olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi. Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edilebildiği öğrenildi.

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, Ayvalık'taki okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yıl boyu aralıksız süren yoğun denetimlerin arttırıldığı gözleniyor.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolleri de yapmayı ihmal etmiyor.

Ayvalık'ta aralıksız süren denetimler ise öğrenci velileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Öğrenci velilerinden Hatice Hira Gül, emniyet güçlerinin okul binalarının önünde aldıkları tedbirlerin son derece güven verici olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci velileri olarak, alınan bu önlemlerle kendimizi güvende hissediyoruz. Polis ekipleri ile bekçilerimiz her gün akşama kadar burada bekliyor, bizlerle beraber. Her an gelişebilecek olumsuzluklara karşı devletimizin gücünü okul önlerinde görüp, hissedebilmekten son derece memnunuz" dedi.

Velilerden Senem Polatlı ise, iki lise öğrencisi annesi olarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün okul binaları çevresinde aldıkları tedbirlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'taki yaşanılan olayların ardından okullarımızda kolluk kuvvetlerinin biz velilere destek olması içimizi bir nebzede olsa rahatlattı. Bu uygulama nedeniyle tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu yöndeki sorunların ortadan kaldırılması için daha kalıcı ve kapsamlı çözümler üretilmesini de temenni ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
