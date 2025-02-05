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Okul Bahçesindeki Köpekler Öğrenciye Saldırdı

Okul Bahçesindeki Köpekler Öğrenciye Saldırdı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, okul müdür yardımcısının bahçede beslediği köpekler, 9 yaşındaki bir öğrenciyi ısırdı. Veli, okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde okul müdür yardımcısı tarafından ilkokul bahçesinde beslendiği iddia edilen köpekler, 9 yaşındaki öğrenciye saldırarak ısırdı. Saldırı sonucunda öğrenci yaralanırken, veli okul yönetiminden şikayetçi oldu.

İddiaya göre Dağkadı İlköğretim Okulu'nda okul müdür yardımcısı M.A.'nın okul bahçesinde sahiplendiği köpekler, aynı okulda okuyan 3'ncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü (9) teneffüse çıktığı sırada ısırdı. Isırılan minik öğrenci M.Ö. kendi imkanlarıyla köpeğin elinden kurtulurken, korkudan ailesine bir şey söyleyemedi.

Olay 1 gün sonra sınıf arkadaşı tarafından sınıf öğretmenine söylendi. Sınıf öğretmeni de durumu veliye bildirdi. Veli Soner Özkan durumu öğrenir öğrenmez kızı M.Ö.'yü Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., köpek ısırması ve geç getirilmesi sebebiyle yan etki oluştuğu söylenerek Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine burada devam edildi.

Veli Soner Özkan, "Bizim çocuğumuz okul bahçesinde müdür yardımcısı M.A.'nın beslediği köpekler tarafından ısırılmış. Biz bunu bir gün sonra sınıf öğretmeninden duyduk ve apar topar tedavisi için hastaneye götürdük. Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucundan korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor. Biz köpekleri okul bahçesinde sahiplenerek bakan müdür yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, kendisi "Abartılacak bir şey yok" diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpekleri bakmaya devam ediyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Bende köpek seviyorum. Fakat, bu köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerekir. Sonuçta bunlar hayvan. Müdür yardımcısı M.A.'ya bunu söylememize rağmen bizi dikkate almadı ve beslemeye devam ediyor. Biz de bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa şikayet dilekçemizi verdik. Olay yargıya intikal etti" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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