Haberler

Okul bahçesinde çökme sonucu çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı

Okul bahçesinde çökme sonucu çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalışmanın yapıldığı okulun bahçesinde zeminin çömesiyle çukura düşen kamyon, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalışmanın yapıldığı okulun bahçesinde zeminin çömesiyle çukura düşen kamyon, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen göre, ilçedeki Şehit Can Duyar İlkokulu'nun bahçesinde yürütülen çalışma sırasında asfalt zeminde çökme meydana geldi. O esnada çalışma sahasında bulunan bir kamyonun arka tekerlekleri oluşan çukura düştü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çukura düşen kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title