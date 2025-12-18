Okul bahçesinde çökme sonucu çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalışmanın yapıldığı okulun bahçesinde zeminin çömesiyle çukura düşen kamyon, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen göre, ilçedeki Şehit Can Duyar İlkokulu'nun bahçesinde yürütülen çalışma sırasında asfalt zeminde çökme meydana geldi. O esnada çalışma sahasında bulunan bir kamyonun arka tekerlekleri oluşan çukura düştü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çukura düşen kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ