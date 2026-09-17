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Okul bahçe görevlileri görev başında

Okul bahçe görevlileri görev başında
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İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul ziyaretleri kapsamında TYP Programı ile okullarda okul bahçe görevlisi olarak göreve başlayan personelle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul ziyaretleri kapsamında TYP Programı ile okullarda okul bahçe görevlisi olarak göreve başlayan personelle bir araya geldi.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında konu ilgili yapılan paylaşımda, "Okullarımızın temiz, düzenli, güvenli ve öğrencilerimiz için daha elverişli eğitim ortamları olmasına katkı sunan personelimizle sohbet eden İl Müdürümüz Sayın Ekici; görevleri, sorumlulukları, beklentiler ve okul bahçelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Personelimizin görüş ve taleplerini de dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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