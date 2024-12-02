Öğretmenleri Darp Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı

Öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da öğretmen kız kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat döven saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan Sümeyye Betül Ö., aynı okulda öğretmenlik yapan Samet Kara ile tartıştı. Bunun üzerine Sümeyye Betül Ö., durumu ağabeyi Bilal Sami Ö.'ye bildirdi.

Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı Samet Kara ve kavgayı ayırmak için araya giren Celal Yıldırım isimli öğretmeni tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bilal Sami Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.