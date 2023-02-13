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Öğretmen ve öğrencilerden deprem bölgesine hijyen malzemesi ve odun yardımı

3. Sayfa Haberleri

Öğretmen ve öğrencilerden deprem bölgesine hijyen malzemesi ve odun yardımı Balıkesir'in Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi'nde bulunan Recep Gençer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri deprem bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu temizlik malzemelerini üreterek...

Öğretmen ve öğrencilerden deprem bölgesine hijyen malzemesi ve odun yardımı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi'nde bulunan Recep Gençer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri deprem bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu temizlik malzemelerini üreterek bölgeye gönderiyor.

Öğrenciler ayrıca okul arazisinde bulunan ve budama mevsimi gelen tüm ağaçları budayarak buradan elde edilen odun parçalarını da çuvallara doldurarak yakılmaya hazır halde deprem bölgesine göndermeye hazırlanıyor. Depremzedelerin ihtiyacı olan el sabunu, sıvı sabun, hijyen maddeleri, çamaşır suyu gibi ürünler hazırlandı. Öğrenciler ve öğretmenler gece gündüz çalışarak bunları hazırlayıp deprem bölgesine göndermek için son hazırlıklarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi Edincik Deprem 3. Sayfa Yerel Haberler

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