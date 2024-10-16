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Öğretmen Şura Özçelik, Deprem Anında Öğrencisini Kucaklayarak Kurtardı

Öğretmen Şura Özçelik, Deprem Anında Öğrencisini Kucaklayarak Kurtardı
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde öğretmen Şura Özçelik, 5.9 büyüklüğündeki depremde panikleyen özel gereksinimli öğrencisini kucağında taşıyarak güvenli bir alana ulaştırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, 5.9 büyüklüğündeki depremde panikleyen özel gereksinimli öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Malatya'nın, Kale ilçesinde 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9. büyüklüğündeki depremde Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik depremde panikleyen özel gereksinimli öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı.

O anlar ise kameralara anbean yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Arapgir malatya 3-sayfa Eğitim Sağlık Deprem

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