Öğretmen 'Karabaş' Demekle Açığa Alındı

Öğretmen 'Karabaş' Demekle Açığa Alındı
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Hatay'da bir öğretmenin tesettürlü öğrencisine 'Karabaş' şeklinde hitap etmesi üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen açığa alındı. Öğrencinin babası, durumu yetkililere şikayet etti.

Tesettürlü öğrencisine 'Karabaş' diye hitap ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

HATAY - Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından 'Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen açığa alındı.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından 'Önüne dön karabaş' şeklinde hitaba maruz kaldı. Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Karabaş' ifadesinde bulunduğu iddia edilen öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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