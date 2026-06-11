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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Irmak Ayşe Koparan açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Irmak Ayşe Koparan açıklaması
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Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın vefatına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Okul yöneticisiyle daha önce adli mercilere intikal eden bir olay olduğu ve iddianame düzenlendiği açıklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili açıklama geldi. Vefat eden öğretmen ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olayın olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "07.06.2026 tarihinde yaşamını yitiren öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın vefatına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, dijital materyallere el konulmuş, ilgili kişilerin ifadeleri alınmış ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik deliller toplanmıştır. Vefat eden ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 03.06.2026 tarihinde (vefat olayından önce) iddianame düzenlenmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir. Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddialar titizlikle araştırılmakta, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin soruşturma sürdürülmektedir. Ayrıca, çalışma şartları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir" denildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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