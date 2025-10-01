Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla okul yönetimine başvurdu. İddiayı değerlendiren üniversite yönetimi, M.B.'yi görevden uzaklaştırdı ve durumu Yükseköğretim Kurulu'na bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKKINDAKİ KARAR YÖK DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLECEK
Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa