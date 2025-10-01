Haberler

Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla okul yönetimine başvurdu. İddiayı değerlendiren üniversite yönetimi, M.B.'yi görevden uzaklaştırdı ve durumu Yükseköğretim Kurulu'na bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKKINDAKİ KARAR YÖK DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLECEK

Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
