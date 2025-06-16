Öğrencisine Şiddet Uygulayan Beden Eğitimi Öğretmenine Cezası Verildi

Bursa'da bir ortaokulda yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Osmangazi ilçesindeki Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni E.B. (45), 6. sınıf öğrencisi E.E.Ö.'yü (13), okul bahçesinde arkadaşlarının gözü önünde darp etti. Mahkeme, öğretmeni 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı. Darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Nisan 2024 tarihinde Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen voleybol turnuvası sonrası meydana geldi. Turnuvada kuzenleri şampiyon olan E.E.Ö., kutlama amacıyla elindeki pet şişedeki suyu havaya savurdu. Bu sırada suyun üzerine geldiğini öne süren beden eğitimi öğretmeni E.B., sinirlenerek öğrencisine tekme ve tokatla saldırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı, ardından tokatladığı görüldü. Aldığı darbelerle yere düşen öğrenci, daha sonra aksayarak arkadaşlarının yanına gitti.

Öğrenci ailesinin şikayeti üzerine öğretmen hakkında "Basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturma dosyasına güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, öğrencinin olay sırasında giydiği ve tekme izleri bulunan okul tişörtünün fotoğrafı ve darp raporu da eklendi.

Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmada savunma yapan E.B., "Üzerime su gelince bir anlık tepkiyle bacağına tekme atmış olabilirim. Üzgünüm" dedi.

Mahkeme, öğretmeni 1 yıla kadar hapis istemiyle yargıladığı dosyada, 5 bin 40 lira adli para cezasıyla cezalandırdı. - BURSA