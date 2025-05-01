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Öğrencisine Heimlich Manevrası Yaparak Hayat Kurtaran Öğretmen

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Isparta'da bir ilkokulda boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmeni Gözde Batmaz Akın'ın yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Panik dolu anların ardından, Eğitim Müdürlüğü öğretmeni tebrik etti.

Sınıfta ölümle burun buruna gelen öğrenciye öğretmeni can oldu

Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye, öğretmeninin Heimlich manevrası uyguladığı anlar kamerada

ISPARTA - Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmeni Gözde Batmaz Akın'ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Isparta'nın Merkez ilçesinde bulunan Selahattin Seçkin İlkokulu'nda, öğrenciler ders arasında atıştırmalık tükettiği sırada korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi Eylül Y.'nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı. Bir anda nefes almakta zorlanan küçük öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, hızlıca müdahalede bulundu. Akın, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin soluk borusundaki maddeyi çıkarmasını sağladı. Öğrencinin yeniden nefes almasıyla derin bir nefes alan sınıf arkadaşları ve öğretmen, büyük bir panik yaşanan olayın ardından rahatladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenin soğukkanlı müdahalesiyle öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Açıklamada, "Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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