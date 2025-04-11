Öğrencilerden Polis Teşkilatına Sürpriz: Kavga İhbarı ile Şaka Yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, kavga ihbarı için çağırdıkları polis ekiplerine Emniyet Teşkilatı'nın 180. yıldönümü dolayısıyla sürpriz yaptı. Gerçeğini aratmayan kavgayı polis ekiplerinin ayırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret topluluğu öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180. yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlediler. Öğrenciler, üniversite kampüsü içinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine Yunus polisleri sevk edildi. Kampüse giren polis ekiplerini gören öğrenciler birbirlerine yumruk yumruğa saldırdı. Polis ekipleri kavga eden öğrencileri ayırmak için uzun süre uğraştı. Gerçeği aratmayan kavganın sürpriz yapmak için olduğu söylenince polis ekipleri olayın gerçek mi yoksa şaka mı olduğunu bir süre anlayamadı. Öğrenciler de ellerindeki gülleri polis ekiplerine vererek, özel günlerini kutladılar.

Öte yandan, gerçeğini aratmayan kavgayı polis ekiplerinin ayırdığı anlar amatör kameraya yansıdı

Uluslararası Ticaret Topluluğu öğrencileri adına konuşan Ahmet Şener, "Emniyet teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Kavga ihbarında bulunduk. Polis ekipleri gayet hızlı şekilde geldi" dedi. - BURSA