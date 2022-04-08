Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenci servisi ile tırın yan kısımlardan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si öğrenci toplam 4 kişi hafif yaralandı.

BİRECİK, ŞANLIURFA (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenci servisi ile tırın yan kısımlardan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si öğrenci toplam 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nizip- Birecik karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hasan G. idaresindeki 42 GZ 517 plakalı tır ile İzzet B. kontrolündeki 63 S 2503 plakalı öğrenci servisi yan kısımlardan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybolan öğrenci servisi bir süre savrulduktan sonra durabildi.

2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Meydana gelen kaza sonucu 2'si öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nizip ilçe merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Birecik, Nizip, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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