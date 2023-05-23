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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta Öğrenci servisi ve otomobil çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandıEdilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'tın Reşadiye-Aybastı kara yolunda çift taraflı olarak gerçekleşti.

Tokat'ta Öğrenci servisi ve otomobil çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı

Edilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'tın Reşadiye-Aybastı kara yolunda çift taraflı olarak gerçekleşti. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı. Seyir halinde olan A.E. idaresindeki Wolkswagen marka 60 NB 646 servis minibüsü, A.K. idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri yaralıları Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reşadiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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