Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı... O anlar kamerada

Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktığı iddia edilen kadından şikayetçi oldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadın iddiaya göre çocuğuyla oynamadığını ileri sürdüğü komşularının oğlunun boğazını sıktı. Aile olayın ardından şikayetçi oldu.

Olay, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesi'ndeki Vefakent Narlıbahçe Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Gülcan E. isimli kadın, oğlu ile oynamadığı ve onu dışladığını ileri sürdüğü komşusunun boğazını sıktı ve yakasına yapıştı. Kadın, olaya müdahale etmek isteyen çocuğun ablasını da iterek tehdit etti. Gülcan E., çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Boğazı sıkılan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek Gülcan E.'den şikayetçi oldu.

Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının hızla gelip çocuğun boğazını sıktığı anlar görüntülere yansıdı.