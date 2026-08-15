Baba, oğlunun bıçakladığı babasını kaybetti: 70 yaşındaki Sami K. hayatını kaybetti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan 70 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ağustos'ta Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi Kalban mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K, tartıştığı babası 70 yaşındaki Sami K'yı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Sami K, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edilen Sami K, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Sami K'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı