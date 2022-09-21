"Dolmuş hattını batırdın" kavgasında kan çıktı! Öfkeli baba oğlunu vurarak öldürdü

Adana'da, İbrahim Gök isimli şahıs, dolmuş hattını batıran oğlu ile para meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce öfkeli baba, oğlunu tabanca ile vurdu. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybederken baba tutuklandı.

Adana'da sürekli bahis oynayan Felemez Gök (53), borcu birikince sahibi olduğu dolmuş hattını sattı. Buna rağmen borçlanmaya devam eden Gök, babası İbrahim Gök'ten (75) sürekli para istemeye başladı. Oğluyla sık sık tartışan İbrahim Gök, bir daha kendisinden para istememesini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü yine para isteyen Felemez Gök, olumsuz yanıt alınca babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Gök, oğlunu tabancayla vurdu. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

BABA TUTUKLANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Gök'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Felemez Gök'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yakınları tarafından cenazesi alınan Felemez Gök, toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İbrahim Gök ise tutuklandı.